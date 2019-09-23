2019-09-23T16:26:12+03:00
Происшествия

Ревнивец до смерти забил знакомого в подъезде дома в Дзержинске

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся в содеянном
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла в одном из многоэтажных домов на улице Попова. Находясь на лестничной клетке на шестом этаже, пьяный 29-летний мужчина, внезапно возненавидев своего 32-летнего знакомого из-за ревности, нанес ему не менее 47 ударов в различные области тела. Потерпевший был госпитализирован, однако скончался в больницу от обильной кровопотери.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Кстовская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой нашла нарушения в работе одного из инспекторов ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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