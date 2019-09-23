2019-09-23T13:08:07+03:00
Общество

Нижегородского инспектора ГИБДД заподозрили в служебном подлоге

В отношении него возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Кстовская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой нашла нарушения в работе одного из инспекторов ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры по Нижегородской области, в течение двух лет подозреваемый постоянно составлял протоколы об отстранении от управления транспортным средством, о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, а также о задержании транспортного средства и вносил в них ложные сведения.

При чем мужчина делал это, чтобы улучшить свою статистику. Ход предварительного расследования взят прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что Арзамасская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины, который проходит по статье «Незаконная охота, если деяние совершено с причинением крупного ущерба, на особо охраняемой природной территории». Обвиняемый совершил преступление в конце февраля, когда приехал в лес и выстрелил в лося из карабина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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