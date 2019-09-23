2019-09-23T13:29:35+03:00
Общество

Нижегородцы задолжали 52 миллиона рублей налогов на дорогие автомобили

Им необходимо заплатить долги до 2 декабря
Валерия ГРОМОВА
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2 300 жителей Нижегородской области являются владельцами дорогостоящих автомобилей. Машины они купили, а вот налоги за них не платят.

Как уточнили в отделе работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по региону, за прошлый год нижегородцы задолжали уже 52 миллиона рублей. Напоминаем, что владельцам дорогостоящих машин транспортный налог рассчитывается с учетом повышающего коэффициента. Все зависит от стоимости транспортного средства и года его выпуска.

Полный список можно найти на сайте ведомства. Кроме того, транспортный налог можно рассчитать самостоятельно на сайте ФНС России в сервисе «Налоговый калькулятор - Расчет транспортного налога».

Теперь должникам необходимо выплатить налог не позднее 2 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что кстовская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой нашла нарушения в работе одного из инспекторов ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» уголовного кодекса Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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