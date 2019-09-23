Житель Арзамаса предстанет перед судом за браконьерство

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-23T09:31:03+03:00

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Арзамасская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины, который проходит по статье «Незаконная охота, если деяние совершено с причинением крупного ущерба, на особо охраняемой природной территории». Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Обвиняемый совершил преступление в конце февраля, когда приехал в лес и выстрелил в лося из карабина. При этом мужчина знал, что охота на этих животных разрешена лишь с 1 октября по 15 января. Ранив лося, житель Арзамаса скрылся с места происшествия, а животное через некоторое время погибло.

- Действиями злоумышленника комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области причинен крупный ущерб в размере 80 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

По уголовному делу уже арестованы два автомобиля, принадлежащие мужчине. Документы направлены для рассмотрения мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU