«Красное Сормово» спустит на воду новый сухогруз «Пола Пелагия»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-19T14:28:40+03:00

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Второй из одиннадцати сухогрузных теплоходов проекта RSD59 спустят на воду на заводе «Красное Сормово» 20 сентября в 11.00. Как сообщает пресс-служба предприятия, по традиции в момент касания судна с водой крестная мать сухогруза «Пола Пелагия» разобьет о борт бутылку шампанского.

Напомним, прошлой весной завод «Красное Сормово» подписал двухсторонний контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на строительство третьей серии из одиннадцати сухогрузных судов проекта RSD59. По контракту предстоит сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года.

Отметим, что сухогруз «Пола Пелагия» предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, а также угля.

Побывать на спуске нового судна на воду могут все желающие. Свободный проход на территорию предприятия осуществляется через Северную проходную завода с 10.30.

Напомним, 11 сентября 2019 года на «Красном Сормове» был спущен на воду круизный лайнер «Мустай Карим». Он стал первым судном подобного класса за последние 60 лет, построенным на отечественной верфи и переданным заказчику.

ИСТОЧНИК KP.RU