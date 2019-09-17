2019-09-17T16:00:15+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Военных Комиссаров запрещено до 22 сентября

Там проводятся ремонтные работы
Валерия ГРОМОВА
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В Приокском районе Нижнего Новгорода для движения закрыли улицу Военных Комиссаров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, знак «движение запрещено» установлен на участке пересечения с улице Маршала Жукова.

Изменения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ, которые будут завершены в 22:00 в воскресенье, 22 сентября. Объехать указанный участок можно по прилегающим улицам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородском районе перекрыли для движения участок от дома №8А до дома №10 по улице Композитора Касьянова. Это связно с производство строительно-монтажных работ, которые будут вестись до 20:00 20 октября. А с 14 сентября перекрыли улицу Фрунзе. Там проводятся ремонтно-восстановительные работы на участке от дома №23 до улицы Большая Печерская. Движение будет восстановлено в 22:00 20 ноября. Объехать участок можно по прилегающим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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