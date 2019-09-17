Улицу Касьянова перекрыли для движения до 20 октября

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-17T09:29:35+03:00

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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода перекрыли для движения еще одну улицу. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в ближайший месяц автомобилистам придется объезжать участок от дома №8А до дома №10 по улице Композитора Касьянова.

Это связно с производство строительно-монтажных работ, которые будут вестись до 20:00 20 октября.

Напомним, с 14 сентября также была перекрыта улица Фрунзе. Там проводятся ремонтно-восстановительные работы на участке от дома №23 до улицы Большая Печерская. Движение будет восстановлено в 22:00 20 ноября. Объехать участок можно по прилегающим улицам.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на днях на дороги Нижнего Новгорода вышла первая новая машина по нанесению разметки. Она будет наносить разметку специальной краской со светоотражающими шариками. Да и работу выполнит оперативно, ведь может работать со скоростью до 15 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU