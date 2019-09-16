2019-09-16T16:15:31+03:00
Общество

Улицу Фрунзе перекроют для движения до 20 ноября

Это связано с ремонтными работами
Валерия ГРОМОВА
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Еще одну улицу перекроют для движения в Нижнем Новгороде из-за ремонтно-восстановительных работ. Как сообщается на сайте городской администрации, речь идет об участке на улице Фрунзе.

Согласно распоряжению, с 14 сентября автомобилисты не смогут проезжать от дома №23 до улицы Большая Печерская. Движение будет восстановлено в 22:00 20 ноября. Объехать участок, где будут вестись ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях, можно по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что 11 домов будет отремонтировано по программе капитального ремонта в Бутурлинском районе в 2019 году. Сейчас комиссия уже приняла два фасада в поселке Бутурлино – на улице Новой, 13, и на улице Комсомольской, 16.

- Работы завершены в срок, подрядчик выполнил свои обязательства, жители остались довольны результатом. Кстати, дом №13 по улице Новой имеет почти 100-процентную собираемость по взносам на капремонт, - отметил генеральный директор фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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