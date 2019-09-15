11 домов отремонтируют по программе капремонта в Бутурлинском районе в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-15T10:53:01+03:00

Два фасада уже полностью готовы

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11 домов будет отремонтировано по программе капитального ремонта в Бутурлинском районе в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас комиссия уже приняла два фасада в поселке Бутурлино – на улице Новой, 13, и на улице Комсомольской, 16.

- Работы завершены в срок, подрядчик выполнил свои обязательства, жители остались довольны результатом. Кстати, дом №13 по улице Новой имеет почти 100-процентную собираемость по взносам на капремонт, - отметил генеральный директор фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк.

Всего за период с 2014 по 2019 годы в Бутурлинском районе было отремонтировано 10 многоквартирных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед ФКР задачу повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU