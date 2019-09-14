Глеб Никитин выступил на закрытии фестиваля «ПИАНОfest»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-14T18:20:22+03:00

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Сегодня, 14 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде завершился международный театральный фестиваль «ПИАНОfest», который проходил два дня. На церемонии закрытия, проходившей в филармонии, выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глеб Никитин поздравил гостей и участников фестиваля с проведением мероприятия.

- Сегодня по-настоящему яркий день и для нас, и для Нижегородской филармонии. Сегодня мы приветствуем коллектив театра «ПИАНО» и их друзей, восхищаемся талантом артистов и понимаем, что нет ограниченных возможностей, у всех людей возможности безграничны, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин также выразил надежду, что «ПИАНОfest» сможет стать регулярным. Затем он вручил благодарность руководителю театра Владимиру Чикишеву.

Напомним, на днях Глеб Никитин принял участие в пресс-конференции, посвященной предстоящему международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава». Он рассказал о предстоящих в Нижнем Новгороде мероприятиях. Например, о том, что для работы будут привлекаться более 400 волонтеров, во время отбора которых будет учитываться опыт проведения Чемпионата мира по футболу, который прошел в России прошлым летом.

ИСТОЧНИК KP.RU