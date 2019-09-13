2019-09-13T15:18:26+03:00
Общество

Более 400 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде

Сейчас в приволжской столице ведется подготовка к предстоящему мероприятию
Валерия ГРОМОВА
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Более четырехсот волонтеров планируется привлечь к работе на время проведения в Нижнем Новгороде международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, уточнили в пресс-службе правительства региона.

По словам Глеба Никитина, во время отбора волонтеров будет учитываться опыт проведения Чемпионата мира по футболу, который прошел в России прошлым летом.

- Все мы прекрасно помним, что волонтеры фактически были первыми лицами, которые встречали гостей мундиаля, и именно от их работы во многом зависело, какое впечатление произведет Россия в целом и Нижегородская область в частности на гостей, - уточнил глава региона.

Глеб Никитин уточнил, что волонтеры будут набираться по 11 направлениям, среди которых аккредитация, навигация, прибытия и отъезды, транспорт, инфостойки в гостиницах, а также работа со СМИ.

КОНКРЕТНО

Подать заявку на участие в волонтерской программе нижегородцы могут до 20 сентября. Для этого нужно подать заявку в социальной сети «Вконтакте». Критерии - возраст от 16 до 35 лет, владение английским языком, навыки командной работы. Отобранные кандидаты пройдут обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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