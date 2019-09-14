2019-09-14T11:06:14+03:00
Происшествия

Пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста в Нижнем Новгороде

Авария случилась 13 сентября
Валерия ГРОМОВА
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42-летний мотоциклист погиб в жутком дорожно-транспортном происшествии в минувшую пятницу, 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, несчастный случай произошел в Сормовском районе приволжской столицы.

Около 15:30 мужчина 1939 года рождения, который ехал за рулем иномарки, не пропустил мотоциклиста во время поворота с улицы Ясной. Столкновение было настолько сильным, что водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября в Княгининском районе иномарка, проезжающая по 42 километру автодороги Работки – Порецкое, вылетела в кювет и перевернулась. 44-летний водитель не справился с управлением. В результате мужчина скончался на месте происшествия, еще двое его пассажиров – мужчины 1992 и 1989 годов рождения – получили черепно-мозговые травмы и были доставлены в центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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