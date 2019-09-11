2019-09-11T11:07:22+03:00
Общество

44-летний мужчина погиб в перевернувшейся иномарке в Княгининском районе

ДТП произошло в ночь на 10 сентября
Валерия ГРОМОВА
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 10 сентября 2019 года в Княгининском районе. Иномарка, проезжающая по 42 километру автодороги Работки – Порецкое, вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, несчастный случай произошел в районе половины третьего. 44-летний водитель «Хендая» не справился с управлением.

В результате мужчина скончался на месте происшествия, еще двое его пассажиров – мужчины 1992 и 1989 годов рождения – получили черепно-мозговые травмы и были доставлены в центральную районную больницу. После осмотра врачи отпустили их домой.

Ранее "Комсомолка" сообщала о страшном ДТП в Нижегородской области, которое произошло 9 сентября около 8:20 на 247-м километре автодороги Владимир – МуромАрзамас в Ардатовском районе. 18-летний водитель «Шевроле» со стажем 10 месяцев опрокинулся в кювет, в результате чего и сам водитель, и его пассажиры получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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