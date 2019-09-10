Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-10T12:54:53+03:00

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Молодой водитель устроил страшное ДТП в Нижегородской области – парень не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 8:20 на 247-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас в Ардатовском районе. 18-летний водитель «Шевроле» со стажем 10 месяцев опрокинулся в кювет, в результате чего и сам водитель, и его пассажиры получили травмы.

В салоне автомобиля, кроме парня, находились его друзья – 19-летний молодой человек, а также две девушки в возрасте 15 и 18 лет. Все они получили ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга и были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде по вине пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU