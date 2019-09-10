В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-10T17:27:38+03:00

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Сегодня, 10 сентября 2019 года, общественные контролеры проинспектировали дорогу Павлово – Гомзово, где накануне завершились работы по капремонту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты проверили ширину проезжей части, наклон и колейность асфальтового полотна. Они соответствуют ГОСТу. Теперь керн исследуют в лаборатории. Акты приемки будут подписаны после всех проверок.

Работы по капремонту участка проводила подрядная организация АО «Дорожное». Они отремонтировали дорогу протяженностью более пяти километров. Еще десять будут сделаны в следующем году.

Напомним, объездную дорогу в районе улицы Песочной ( от переулка Пензенский до улицы Исполкома) начали строить в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Работы планируется завершить до конца октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU