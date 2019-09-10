2019-09-10T15:27:35+03:00
Общество

В Сормове началось строительство объездной дороги

Работы планируется завершить до конца октября
Валерия ГРОМОВА
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Фото: администрация Нижнего НовгородаФото: администрация Нижнего Новгорода
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Объездную дорогу в районе улицы Песочной ( от переулка Пензенский до улицы Исполкома) начали строить в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Решение было принято мэром Владимиром Пановым после того, как к нему обратились местные жители.

Нижегородцы уверены: новая дорога улучшит дорожную ситуацию в часы пик и обезопасит жизни людей. По их словам, водители постоянно объезжают пробки, образующиеся на Коминтерна, именно по улице Песочной.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, новая объездная дорога будет построена на расстоянии в 500 метров.

- Работа по подготовке участка велась больше года. Этим летом здесь были снесены 23 незаконно установленные постройки (гаражи). Кроме того, не так давно здесь расселили 3 аварийных многоквартирных дома, 2 из которых снесли в этом году. Здесь были ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом более 500 кубометров мусора, - подчеркнул глава Сормовского района Дмитрий Сивохин.

Работы планируется завершить до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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