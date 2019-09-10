Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-10T14:51:30+03:00

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За первое полугодие 2019 года в Нижегородской области на 10,3% выросло производство пищевой продукции. Предприятия произвели и отгрузили продукции на сумму, превышающую 66 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, с января по июль были увеличены объемы производства молока, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, творога, сливочного, кетчупов и томатных соусов.

Напомним, в период с 26 августа по 2 сентября в Нижегородской области подешевели говядина и сахар. Также заметно снизились цены на сезонные овощи. К примеру, картофель подешевел на 6,3%, морковь – на 10,6%, лук – на 15,8%, капуста – на 3,5%. Одновременно с этим упали цены на куриное мясо, вермишель и муку.

ИСТОЧНИК KP.RU