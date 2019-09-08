В Нижегородской области подешевели говядина и сахар

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-08T13:00:30+03:00

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За последнюю неделю в период с 26 августа по 2 сентября в Нижегородской области подешевели говядина, сахар и сезонные овощи. Также незначительно снизились цены на куриное мясо, вермишель и муку. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, по сравнению с прошлой неделей цена на говядину в Нижегородской области снизилась на 1,3%, на сахар – на 2,1%, - говорится в сообщении. – Также заметно снизились цены на сезонные овощи. К примеру, картофель подешевел на 6,3%, морковь – на 10,6%, лук – на 15,8%, капуста – на 3,5%.

Одновременно с этим в Нижегородской области снизились цены на куриное мясо, вермишель и муку. Напомним, стоимость условного продуктового набора в Нижегородской области на 5,4% ниже среднероссийских показателей.

- Цены на продукты питания и услуги – важный фактор, который влияет на качество жизни людей, - отметил Глеб Никитин, комментируя назначение Ленара Шафигуллина на должность руководителя УФАС по Нижегородской области. - Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU