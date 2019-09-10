Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-10T10:06:56+03:00

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Более 90 тысяч жителей Нижегородской области отдали голоса за предложения муниципалитетов в рамках проекта «Вам решать». Соответствующие итоги были подведены после первого этапа, который длился с 1 по 8 сентября.

Напомним, всего на сайте «Бюджет для граждан» опубликованы более 200 проектов. Нижегородцы сами выбирают, какие из них будут благоустроены в 2020 году. Проекты-победители разделят между собой 900 миллионов рублей. Голосовать можно до 15 сентября.

- Нижегородцы могли поддержать проекты в нескольких муниципалитетах и оставили более 145 тысяч голосов. В некоторых районах (например, Ветлужском, Тонкинском, Большемурашкинском) процент проголосовавших составляет до 20% от общей численности населения, - подчеркнул замминистра финансов Юрий Шалабаев.

КОНКРЕТНО

Чтобы проголосовать за проекты, нужно зайти на сайт «Бюджет для граждан Нижегородской области», затем во вкладку «Вам решать», выбрать свою территорию и ознакомиться с проектами. После того, как вы выбрали понравившийся, нужно нажать кнопку «голосовать». Вводим номер телефона, ждем СМС с проверочным кодом, вводим его и голосуем.

ИСТОЧНИК KP.RU