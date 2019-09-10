2019-09-10T09:35:46+03:00
Общество

Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов

Они должны появиться до конца октября
Валерия ГРОМОВА
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До конца октября 2019 года в Нижнем Новгороде появятся 56 новых больших автобусов. Администрация планирует взять их в лизинг, сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион на приобретение транспортных средств уже размещен. Торги будут проведены в конце сентября. Автобусы должны прибыть в парк муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» до 30 октября.

Начальная (максимальная) цена контракта – 835 миллионов рублей. Согласно документам, победитель аукциона должен предоставить Нижнему Новгороду автобусы вместительностью не менее 111 человек.

Ранее мы сообщали, что к 800-летию Нижнего Новгорода вагоны метро будут оборудованы камерами видеонаблюдения. А несколько дней назад после капремонта по "подземке" уже начал ходить первый усовершенствованный состав. В нем заменили ходовую часть, электрику, кабину машиниста и внутреннюю отделку стен, поставили новые сиденья. Кроме того, вагоны оборудованы комплексами автоматического пожаротушения и принудительной потолочной вентиляцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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