«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-09T13:36:58+03:00

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С 27 по 29 сентября 2019 года в Нижегородской областной библиотеке имени Ленина пройдет «Фестиваль нижегородской книги». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Гости мероприятия смогут увидеть экспозиции, посвященные истории нижегородского книгоиздания, а также посетить выставку и ознакомиться с образцами, вошедшими в золотой фонд русского книжного искусства. В Белом зале расположится выставка из собрания Русского музея фотографии «Фотографические параллели: история и современность.

Кроме того, в рамках фестиваля будут проводиться встречи с писателями и редакторами, мастер-классы, ярмарки-продажи и автограф-сессии.

Также можно посетить отдельную краеведческую площадку «Нижегородская мозаика» и пройти там квесты и викторины. Кульминационным событием станет торжественное награждение лауреатов конкурса «Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского края».

Подробная программа фестиваля будет размещена на сайте библиотеки в разделе «Новости».

ИСТОЧНИК KP.RU