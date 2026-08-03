Положение о проведении конкурса «Клиника года – 2026 в Нижнем Новгороде»

1. Основные положения

Главное свидетельство профессиональной работы и успешного развития любого медицинского учреждения – это мнение и выбор пациентов. Чтобы определить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Нижегородской области, «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года-2026 в Нижнем Новгороде» на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов.

1.1. Конкурс «Клиника года» проводится на сайте «Комсомольская правда» (https://www.nnov.kp.ru/) в период с 05 августа по 23 октября 2026 года . По итогам конкурса 6 ноября 2026 г. состоится церемония награждения, вручение памятных дипломов победителям и призерам конкурса.

1.2. Организатор: «Комсомольская правда - Нижний Новгород», адрес: город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 151.

1.3. Конкурс не преследует цели продвижения товаров и услуг на рынке, проводится с целью информирования жителей г. Нижний Новгород и Нижегородской области об уровне здравоохранения региона.

1.4. Конкурс представляет собой специальный раздел на сайте https://www.nnov.kp.ru/, где публикуется информация о медицинских учреждениях Нижегородской области (статьи, видео, фото репортажи, визитная карточка, и др.). Выбор лучшего медицинского учреждения осуществляется жителями Нижнего Новгорода и Нижегородской области открытым голосованием по номинациям (возможны изменения в номинациях):

НОМИНАЦИИ

Номинация: Лучшая частная многопрофильная клиника

Номинация: Лучшая стоматологическая клиника

Номинация: Лучшая детская клиника

Номинация: Лучшая диагностическая лаборатория

Номинация: Лучшая офтальмологическая клиника

Номинация: Красота без границ

Номинация: Лучшая клиника в области Ультразвуковой диагностики

Номинация: Лучшая детская клиника Нижегородской области

Номинация: Лучшая многопрофильная клиника диагностики и лечения для всей семьи

Номинация: "Многопрофильное медицинское учреждение с богатой историей и современными технологиями"

Номинация: «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение»

Номинация: Лучшая детская клиника по стандартам бережливого производства и клиентоориентированности

Номинация «Лучшая детская поликлиника»

Номинация «Высокий профессионализм в области стоматологии»

Номинация «Профессионализм, доступность и качество медицинских услуг»

Номинация Клиника с лучшим сервисом

Номинация: Лаборатория будущего

Номинация: Лучшая клиника по лечению варикозного расширения вен нижних конечностей

Номинация: Прорыв года

Номинация «Врач года»