Положение о проведении конкурса «Клиника года – 2026 в Нижнем Новгороде»

1. Основные положения
Главное свидетельство профессиональной работы и успешного развития любого медицинского учреждения – это мнение и выбор пациентов. Чтобы определить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Нижегородской области, «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года-2026 в Нижнем Новгороде» на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов.
1.1. Конкурс «Клиника года» проводится на сайте «Комсомольская правда» (https://www.nnov.kp.ru/) в период с 05 августа по 23 октября 2026 года . По итогам конкурса 6 ноября 2026 г. состоится церемония награждения, вручение памятных дипломов победителям и призерам конкурса.
1.2. Организатор: «Комсомольская правда - Нижний Новгород», адрес: город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 151.
1.3. Конкурс не преследует цели продвижения товаров и услуг на рынке, проводится с целью информирования жителей г. Нижний Новгород и Нижегородской области об уровне здравоохранения региона.
1.4. Конкурс представляет собой специальный раздел на сайте https://www.nnov.kp.ru/, где публикуется информация о медицинских учреждениях Нижегородской области (статьи, видео, фото репортажи, визитная карточка, и др.). Выбор лучшего медицинского учреждения осуществляется жителями Нижнего Новгорода и Нижегородской области открытым голосованием по номинациям (возможны изменения в номинациях):
Номинация: Лучшая частная многопрофильная клиника
Номинация: Лучшая стоматологическая клиника
Номинация: Лучшая детская клиника
Номинация: Лучшая диагностическая лаборатория
Номинация: Лучшая офтальмологическая клиника
Номинация: Красота без границ
Номинация: Лучшая клиника в области Ультразвуковой диагностики
Номинация: Лучшая детская клиника Нижегородской области
Номинация: Лучшая многопрофильная клиника диагностики и лечения для всей семьи
Номинация: "Многопрофильное медицинское учреждение с богатой историей и современными технологиями"
Номинация: «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение»
Номинация: Лучшая детская клиника по стандартам бережливого производства и клиентоориентированности
Номинация «Лучшая детская поликлиника»
Номинация «Высокий профессионализм в области стоматологии»
Номинация «Профессионализм, доступность и качество медицинских услуг»
Номинация Клиника с лучшим сервисом
Номинация: Лаборатория будущего
Номинация: Лучшая клиника по лечению варикозного расширения вен нижних конечностей
Номинация: Прорыв года
Номинация «Врач года»