2019-09-06T15:27:34+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Около 90 экспортных контрактов будут заключены в этом году при поддержке нацпроекта»

Нижегородские предприятия могут воспользоваться различными мерами поддержки
Валерия ГРОМОВА
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Около 90 экспортных контрактов планируется заключить до конца года при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Соответствующее заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он уточнил, что всею важность работы регионов по поддержке экспортной деятельности показал пятый Восточный экономический форум, который прошел во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, «Центр развития экспортного потенциала» сегодня предоставляет порядка 20 услуг в рамках нацпроекта. Самыми популярными из них являются организация участия субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях, а также содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей.

Напомним, в рамках форума Глеб Никитин подписал соглашение с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым. Документ предусматривает продвижение Нижегородской области через международную и региональную сеть «Росконгресса» - инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии, торговые представительства, посольства и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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