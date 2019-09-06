Глеб Никитин: «Около 90 экспортных контрактов будут заключены в этом году при поддержке нацпроекта»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-06T15:27:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 90 экспортных контрактов планируется заключить до конца года при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Соответствующее заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он уточнил, что всею важность работы регионов по поддержке экспортной деятельности показал пятый Восточный экономический форум, который прошел во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, «Центр развития экспортного потенциала» сегодня предоставляет порядка 20 услуг в рамках нацпроекта. Самыми популярными из них являются организация участия субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях, а также содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей.

Напомним, в рамках форума Глеб Никитин подписал соглашение с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым. Документ предусматривает продвижение Нижегородской области через международную и региональную сеть «Росконгресса» - инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии, торговые представительства, посольства и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU