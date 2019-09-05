Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, подписание состоялось в рамках Восточного экономического форума в среду, 4 сентября 2019 года. В рамках соглашения предусматривается продвижение Нижегородской области через международную и региональную сеть «Росконгресса» - инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии, торговые представительства, посольства и многое другое.
- Мы рассчитываем, что это соглашение сделает более эффективным для нас и инвесторов нашего региона уже действующее сотрудничество. Только в 2019 году мы подписали уже более 20 соглашений на площадках Росконгресса, - отметил Глеб Никитин.- Часть из этих проектов уже перешла из стадии подготовки в стадию реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU