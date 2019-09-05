2019-09-05T15:20:15+03:00
Общество

Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом

Соглашение предусматривает продвижение Нижегородской области на основных конгрессно-выставочных мероприятиях России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, подписание состоялось в рамках Восточного экономического форума в среду, 4 сентября 2019 года. В рамках соглашения предусматривается продвижение Нижегородской области через международную и региональную сеть «Росконгресса» - инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии, торговые представительства, посольства и многое другое.

- Мы рассчитываем, что это соглашение сделает более эффективным для нас и инвесторов нашего региона уже действующее сотрудничество. Только в 2019 году мы подписали уже более 20 соглашений на площадках Росконгресса, - отметил Глеб Никитин.- Часть из этих проектов уже перешла из стадии подготовки в стадию реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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