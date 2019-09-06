2019-09-06T14:37:06+03:00
Общество

Остановка «Улица Янки Купалы» появилась на нескольких автобусных маршрутах Нижнего Новгорода

Она находится в направлении микрорайона «Юг»
Валерия ГРОМОВА
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Остановка «Улица Янки Купалы» введена на маршрутах №№ А-40, А-69, А-85, Т-13 и Т-40 в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, она появилась в направлении микрорайона «Юг» на Автозаводе.

Новую остановку можно проехать между остановочными пунктами «Улица Старых Производственников» и «6 микрорайон». Кроме того, в дептрансе уточнили, что она также будет действовать т на маршруте автобусов №А-85 между остановочными пунктами «Больница №40» и «6 микрорайон».

А остановка «Щелоковский хутор», которая располагается на маршруте автобуса А-28, теперь переименована в «Музей-заповедник Щелоковский хутор». Это касается обоих направлений.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на трассах в Нижегородской области начали наносить осевую разметку желтого цвета. Данная мера необходима для того, чтобы снизить аварийность на опасных участках. 4 сентября подрядчик уже начал наносить желтую разметку на трассе РяжскКасимовМуром - Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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