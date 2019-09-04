2019-09-04T16:29:47+03:00
Общество

Желтую осевую разметку начали наносить на нижегородских трассах

Это необходимо для снижения аварийности
Валерия ГРОМОВА
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На трассах в Нижегородской области начали наносить осевую разметку желтого цвета. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, данная мера необходима для того, чтобы снизить аварийность на опасных участках.

Сегодня, 4 сентября, подрядчик начал наносить желтую разметку на трассе РяжскКасимовМуром - Нижний Новгород. В 2019 году там произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни семерых человек. По словам главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД» Романа Голяшова, аварийная обстановка на этой трассе будет анализироваться до конца года.

По итогам будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в соответствующие ГОСТы.

Чем хорошая желтая разметка? Во-первых, она хорошо светится в темное время суток. Во-вторых, она более устойчива во время непогоды.

До января она желтая разметка будет нанесена на трассах Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Нижний Новгород – ШахуньяКиров, а также ШопшаИваново – Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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