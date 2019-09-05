2019-09-05T16:54:45+03:00
Общество

Наблюдать за ходом строительства ЖК «Новинки Smart City» можно в режиме онлайн

Теперь там работают камеры видеонаблюдения
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дольщики самого скандального объекта в Нижегородской области – ЖК «Новинки Smart Сity» - теперь смогут наблюдать за ходом работ в режиме on-linе. Теперь на стройплощадках работают видеокамеры. Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте Фонда защиты прав граждан, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 5 сентября, министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев провел выездное совещание на месте строительства. Обсуждался график выполнения работ, прокладки инженерных коммуникаций, обустройства инфраструктуры, дорог и парковок. По словам Молева, все работы ведутся по графику.

На сегодняшний день дома в ЖК «Новинки Smart Сity» строят 450 человек.

Напомним, до конца года планируется достроить четыре дома, которые были оставлены предыдущим застройщиком в максимальной степени готовности. А в 2020 и 2021 годы рабочие достроят еще 21 дом, в которые вложили свои деньги более 1,5 тысячи дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Программа по замене лифтов в Нижегородской области выполнена на 79%
Улицу Минина перекроют для движения 6 сентября
1500 га леса высадят этой осенью в Нижегородской области
Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом
Новый детский сад на 240 мест открылся в поселке Новинки
Нижегородцы вложили в финансовую пирамиду более 25 миллионов рублей
10-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на улице Федосеенко
«Это идея 2000 года»: Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Абышев поддержал идею переезда чиновников из Нижегородского кремля
Детский чемпионат по скоростному набору текста на компьютере пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября
Нижегородское «Торпедо» всухую проиграло рижскому «Динамо» 4 сентября
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ
Выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать осенью
Семь новых детских площадок установили в Канавинском районе
«Вышли из общежития и не вернулись»: Двоих 16-летних подростков разыскивают в Балахне
Желтую осевую разметку начали наносить на нижегородских трассах
Товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз
«Зеленую волну» светофоров запустили на улице Ванеева
Глеб Никитин: «Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая»