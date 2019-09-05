Наблюдать за ходом строительства ЖК «Новинки Smart City» можно в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-05T16:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Дольщики самого скандального объекта в Нижегородской области – ЖК «Новинки Smart Сity» - теперь смогут наблюдать за ходом работ в режиме on-linе. Теперь на стройплощадках работают видеокамеры. Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте Фонда защиты прав граждан, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 5 сентября, министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев провел выездное совещание на месте строительства. Обсуждался график выполнения работ, прокладки инженерных коммуникаций, обустройства инфраструктуры, дорог и парковок. По словам Молева, все работы ведутся по графику.

На сегодняшний день дома в ЖК «Новинки Smart Сity» строят 450 человек.

Напомним, до конца года планируется достроить четыре дома, которые были оставлены предыдущим застройщиком в максимальной степени готовности. А в 2020 и 2021 годы рабочие достроят еще 21 дом, в которые вложили свои деньги более 1,5 тысячи дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU