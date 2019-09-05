Улицу Минина перекроют для движения 6 сентября

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-05T16:24:25+03:00

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В пятницу, 6 августа 2019 года, на улице Минина в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения продлятся всего три часа – с 10:00 до 13:00. Знаки «въезд запрещен» появятся на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского. Это связано с проведением торжественного митинга в честь открытия мемориальной доски Виктору Сергеевичу Максимову - старшему лейтенанту, единственному горьковчанину, удостоенному медали Армии США «За выдающиеся заслуги».

Мероприятие начнется в 12:00. Мемориальная доска появится на фасаде дома №3.

Напоминаем, 4 сентября на улице Ванеева в Нижнем Новгороде запустили «зеленую волну» светофоров. Теперь дорожная ситуация на участках от Белинки до улицы Бориса Панина, а также от Рыбинской до Бекетова должна улучшиться, а пропускная способность – увеличиться на 5-10%.

ИСТОЧНИК KP.RU