2019-09-04T15:27:58+03:00
Общество

«Зеленую волну» светофоров запустили на улице Ванеева

Теперь пропускная способность должна увеличиться на 5-10%
Юлия ИСАЕВА
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На улице Ванеева в Нижнем Новгороде запустили «зеленую волну» светофоров. Как сообщили в МКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», решение было принято после того, как эксперты исследовали условия движения.

Во время часа-пик на участках от Белинки до улицы Бориса Панина, а также от Рыбинской до Бекетова постоянно образуются пробки длиной более километра. По словам директора МКУ Николая Мамонова, одной из причин стала именно несогласованная работа светофоров.

После того, как запустили «зеленую волну», ситуация должна улучшиться, а пропускная способность – увеличиться на 5-10%.

Напомним, в конце июля изменился режим работы светофора, установленного на съезде с Мызинского моста. Теперь разрешающий сигнал будет гореть на восемь секунд дольше. Это сделано за счет уменьшения «зеленого» сигнала на светофоре на проспекте Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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