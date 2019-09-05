2019-09-05T10:54:09+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» всухую проиграло рижскому «Динамо» 4 сентября

Матч проходил на льду соперника
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 4 сентября, нижегородское «Торпедо» провело вторую игру в рамках нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Соперником стало рижское «Динамо», на льду которого и прошла встреча.

В первом периоде счет не был открыт, борьбы было больше, чем попыток забросить шайбу. Во второй двадцатиминутке «Торпедо» заработало удаление, и «Динамо» открыло счет. Через пять минут в ворота нижегородцев прилетела еще одна шайба. На перерыв команды расходились при счете 0:2.

В третьем периоде рижские хоккеисты забили еще один гол, а вот нижегородцам так и не удалось попасть в ворота соперника. Итоговый счет матча 0:3.

Напомним, посмотреть полное расписание матчей нижегородского «Торпедо» на текущий сезон 2019/2020 годов можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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