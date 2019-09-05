2019-09-05T09:32:07+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ

Нижегородская область намерена продолжить развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 4 сентября 2019 года, во Владивостоке в рамках форума прошло заседание президиума Государственного совета. Оно было посвящено национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что регион намерен продолжать и развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока. С пятью из 11 субъектов соглашения уже заключены. Это Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, а также Сахалинская область.

- Уже запущен республиканский кадровый портал, созданный на основе механизмов нижегородской «Команды Правительства», а наш регион, в свою очередь, внедряет методики инициативного бюджетирования, ранее реализованные в Якутии, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, на Восточном экономическом форуме губернатор Нижегородской области также заявил, что регион планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на улице Федосеенко
«Это идея 2000 года»: Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Абышев поддержал идею переезда чиновников из Нижегородского кремля
Детский чемпионат по скоростному набору текста на компьютере пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября
Нижегородское «Торпедо» всухую проиграло рижскому «Динамо» 4 сентября
Выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать осенью
Семь новых детских площадок установили в Канавинском районе
«Вышли из общежития и не вернулись»: Двоих 16-летних подростков разыскивают в Балахне
Желтую осевую разметку начали наносить на нижегородских трассах
Товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз
«Зеленую волну» светофоров запустили на улице Ванеева
Глеб Никитин: «Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая»