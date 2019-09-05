Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-05T09:32:07+03:00

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Вчера, 4 сентября 2019 года, во Владивостоке в рамках форума прошло заседание президиума Государственного совета. Оно было посвящено национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что регион намерен продолжать и развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока. С пятью из 11 субъектов соглашения уже заключены. Это Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, а также Сахалинская область.

- Уже запущен республиканский кадровый портал, созданный на основе механизмов нижегородской «Команды Правительства», а наш регион, в свою очередь, внедряет методики инициативного бюджетирования, ранее реализованные в Якутии, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, на Восточном экономическом форуме губернатор Нижегородской области также заявил, что регион планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU