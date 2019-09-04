Глеб Никитин: «Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-04T15:18:55+03:00

Товарооборот региона с КНР за год вырос почти на 24%

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Нижегородская область планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил губернатор Глеб Никитин, передает пресс-служба облправительства.

Глеб Никитин подчеркнул, что КНР является одним из основных партнеров Нижегородской области и входит в десятку стран-лидеров по объему товарооборота. Так, в прошлом году товарооборот региона и Китая превысил 550 миллионов долларов, что на 23,7% больше, чем в 2017.

В основном экспортировали жиры и масла животного и растительного происхождения (59,8%), а также котлы, оборудование и механические устройства (15,6%). Только за последние шесть месяцев товарооборот Нижегородской области с КНР составил 289 миллионов долларов.

Напомним, в ходе форума Глеб Никитин также рассказал, что Нижегородская область продолжает развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, в прошлом году наш регион сотрудничал с 27 странами, внешний оборот с которыми составил 1,4 миллиарда долларов. Этот показатель увеличился на 56,3% по сравнению с 2017 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU