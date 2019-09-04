2019-09-04T17:43:17+03:00
Общество

Выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать осенью

Специалисты установили, что скорость движения общественного транспорта на этом маршруте увеличилась на 62%
Валерия ГРОМОВА
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Выделенная полоса для общественного транспорта, которая работает на проспекте Гагарина уже четвертый месяц, продолжит действовать и в сентябре. Об этом заявила директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева. Она подчеркнула, что «выделенку» нужно протестировать во время начала учебного года.

По итогам лета специалисты выявили, что скорость движения общественного транспорта на участке от микрорайона «Щербинки-1» (перекресток с улицей Тропинина) до остановки «Нител» увеличилась на 62%, благодаря чему пассажиры экономят от 15 до 30 минут в пути.

Напомним, выделенная полоса появилась на проспекте Гагарина 1 июня. По будням по ней могут двигаться только автобусы, троллейбусы и маршрутки. За выезд на «выделенку» водителям грозит штраф 1500 рублей. А в выходные по ней разрешено ездить всем видам транспорта. Также для улучшения движения был изменен режим работы и введено координированное управление 12 светофорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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