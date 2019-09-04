Товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-04T15:51:13+03:00

Такие показатели были зафиксированы по итогам 2018 года

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Почти в шесть с половиной раз вырос товарооборот Нижегородской области с Индией по итогам 2018 года. Цифры достигли 675 миллионов долларов. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил губернатор Глеба Никитина, передает пресс-служба регионального правительства.

По результатам Индия вошла в топ лидеров среди партнеров Нижегородской области по товарообороту. Глеб Никитин подчеркнул, что эта страна – одна из самых перспективных партнеров.

- Почти 651 млн долларов – это поставки нижегородской продукции, в частности термического и механического оборудования. Наша задача, чтобы экономические связи региона и республики продолжали укрепляться, - пояснил губернатор.

Напомним, Глеб Никитин также заявил, что Нижегородская область планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая. По его словам, КНР является одним из основных партнеров Нижегородской области и входит в десятку стран-лидеров по объему товарооборота. Так, в прошлом году товарооборот региона и Китая превысил 550 миллионов долларов, что на 23,7% больше, чем в 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU