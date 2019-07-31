2019-07-31T17:27:44+03:00
Общество

Светофор на съезде с Мызинского моста изменил режим работы

Теперь зеленый сигнал будет гореть на несколько секунд дольше
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде изменился режим работы светофора, установленного на съезде с Мызинского моста. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр Владимир Панов.

Теперь разрешающий сигнал светофора будет гореть на восемь секунд дольше. Это сделано за счет уменьшения «зеленого» сигнала на светофоре на проспекте Ленина. Такой режим действует с 16:00 до 00:00. Благодаря этому увеличится пропускная способность транспорта в вечернее время на участке по направлению: Мызинский мост – улица Новикова-Прибоя – проспект Ленина.

Напомним, в середине июля на площади Лядова в Нижнем Новгороде тоже изменился режим работы светофора. Из-за этого исчезла пробка, которая обычно в час пик на подъеме с Молитовского моста растягивается до середины съезда, а порой даже растягивается на всю переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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