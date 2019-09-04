Товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 56,3%

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-04T13:25:19+03:00

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Сегодня, 4 сентября, во Владивостоке открылся Восточный экономический форум, в котором принимает участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область продолжает развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, в прошлом году наш регион сотрудничал с 27 странами, внешний оборот с которыми составил 1,4 миллиарда долларов. Этот показатель увеличился на 56,3% по сравнению с 2017 годом.

- Убежден, что мы сможем улучшить экономическое и гуманитарное взаимодействие. Наши традиционные партнеры - Китай, Корея и Япония, но все больше внимания планируется уделять таким странам как Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что нижегородские компании готовы активнее выходить на их рынки. А в 2019 году планируется запустить в эксплуатацию новое предприятие по производству неканцерогенных технологических масел-наполнителей в Малайзии.

ИСТОЧНИК KP.RU