2019-09-04T11:18:50+03:00
Общество

Приговор в отношении экс-главы администрации Кстовского района вступил в законную силу

Его приговорили к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима
Валерия ГРОМОВА
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Приговор Нижегородского районного суда, вынесенный экс-главе администрации Кстовского района Кириллу Культину, вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, чиновника приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере трехкратной суммы взятки и лишению права занимать должности в сфере власти в течение десяти лет.

Уголовное дело в отношении Культина было возбуждено в сентябре 2017 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Экс-главу администрации Кстовского района задержали два года назад, когда он получил часть суммы - 155 тысяч рублей - в одном из ресторанов торгового центра Нижнего Новгорода. Свою вину он признал частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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