2019-08-30T09:41:46+03:00
Общество

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двоих тяжелобольных жителей Грозного

Одному из них 14 лет
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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В четверг, 29 августа 2019 года, в Нижнем Новгороде приземлился спецборт МЧС, который доставил двоих тяжелобольных человек из города Грозный. Они нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сейчас мужчина 1966 года рождения и мальчик 2005 года рождения находятся в Приволжском федеральном медицинском университете. За их состоянием наблюдают врачи.

Во время перелета рядом с пострадавшими находились медики, психологи, специалисты Центра медицины катастроф и родственники. На месте посадки работала оперативная группа спасателей.

Напомним, в начале июля в Нижний Новгород из Калининграда спецбортом МЧС доставили девятимесячную девочку в тяжелом состоянии. Она получила ожоги кипятком. Пострадало 40% тела. Малышку сразу положили в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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