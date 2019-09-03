2019-09-03T17:34:42+03:00
Общество

Глеб Никитин провел совещание на месте строительства дороги Неклюдово-Золотово

Губернатор поставил задачу, чтобы перенос сетей не сказался на сроках сдачи объекта
Валерия ГРОМОВА
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Фото – Кирилл МартыновФото – Кирилл Мартынов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на месте строительства дороги «Неклюдово - Золотово» на Бору. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали также замгубернатора Сергей Морозов, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, глава администрации Бора Александр Киселев и представители подрядных организаций.

По словам Морозова, сейчас ведутся переговоры с ресурсонабжающими организациями, поэтому возникли сложности с переносом инженерных коммуникаций. Глеб Никитин поручил, чтобы работы по строительству были синхронизированы и не отставали от графика.

- Работы по выносу сетей не могут и не должны привести к срыву сроков сдачи объекта. По плану – это конец 2020 года. Этот участок дороги является логичным продолжением Борского моста. Его строительство позволит решить одну из самых значимых транспортных проблем на сегодняшний день, - подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день на одном из пяти путепроводов бетонирование выполнено на 100%.Еще на двух работы вышли на финишную прямую. И на оставшихся двух на 85% выполнено погружение железобетонных опор.

Также Глеб Никитин поручил Павлу Саватееву держать ход работ на контроле и регулярно проводить объезд строительной площадки.

Напомним, на строительство участка «Неклюдово - Золотово» до 2021 года из федерального бюджета будет выделено больше трех миллиардов рублей. Его протяженность составит 7,3 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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