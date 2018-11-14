3 миллиарда рублей выделят на строительство дороги Неклюдово-Золотово

Сегодня появились отличные новости для всех нижегородцев, с нетерпением ожидающих появления новой дороги Неклюдово – Золотово. Государственный контракт на строительство нового участка планируется заключить уже до конца 2018 года.

- Строительство участка Неклюдово - Золотово позволит серьезно улучшить транспортную доступность на севере региона, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с министром транспорта России Евгением Дитрихом. - Это очень важный проект, который может быть реализован уже в ближайшие годы.

Кстати, уже известно, что на строительство участка до 2021 года из федерального бюджета будет выделено больше 3 миллиардов рублей. Его протяженность составит 7,3 километра. Ранее этот проект был включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России».

К слову, во время рабочей встречи губернатора Глеба Никитина с министром транспорта Евгением Дитрихом обсуждалось также обновление парка общественного транспорта в регионе и переход на газомоторное топливо. Также они успели обсудить реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области и проекты по строительству четвертой очереди Южного обхода Нижнего Новгорода и Южного обхода Арзамаса.