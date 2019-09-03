Ремонт автодороги Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы завершен
Сегодня, 3 сентября 2019 года, в Нижегородской области завершился ремонт участка автодороги Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы в Сосновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок был принят без замечаний.
Напомним, дорожники отремонтировали дорогу длиной 3,5 километра: там отфрезеровано старое покрытие, уложен выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси и выполнено устройство асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси.
Ранее мы сообщали, что объем ремонтной кампании, которая проводится в Нижегородской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», увеличен до 763 километров. Так, до конца сентября будут отремонтированы еще шесть участков, три из которых находятся в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске и еще два – в районах.
ИСТОЧНИК KP.RU