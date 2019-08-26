2019-08-26T16:07:28+03:00
Общество

Шесть участков дорог дополнительно отремонтируют в Нижегородской области до конца сентября

Объем ремонтной кампании по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» увеличен до 763 километров
Валерия ГРОМОВА
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Объем ремонтной кампании, которая проводится в Нижегородской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», увеличен до 763 километров. Так, до конца сентября будут отремонтированы еще шесть участков, три из которых находятся в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске и еще два – в районах.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, сейчас в Нижегородской области работы по укладке нового асфальта выполнены на площади более 2,5 миллионов квадратных метров. Это 65% от запланированного объема. В настоящее время работы ведутся на 55 объектах. Согласно контрактам, ремонт должны закончить в сентябре.

Кроме того, губернатор Глеб Никитин уже поручил начать работы по подготовке ремонтной кампании 2020 года. Перечень участков, которые будут отремонтированы, сформулируют с учетом предложений от администраций районов и жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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