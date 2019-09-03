Глеб Никитин примет участие в Восточном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-03T15:06:18+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие вВосточном экономическом форуме, который начнется во Владивостоке в среду, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах подписание соглашений с фондом «Росконгресс», выступление на панельной сессии «Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества» и участие в заседании президиума Госсовета Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что 1 сентября в Городецком районе прошло открытие международного инклюзивного форума для социальных предпринимателей «Территория РИТМА». Там побывал и губернатор Глеб Никитин. По его словам, в регионе сейчас активно развивается соцпредпринимательство. В пример глава Нижегородской области привел программу «Начни своё дело», которая реализуется в Выксе, и грантовый конкурс «Новые возможности», по итогам которого выдаются гранты в размере до 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU