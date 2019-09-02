Глеб Никитин посетил открытие форума для социальных предпринимателей «Территория РИТМА»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-02T12:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 сентября 2019 года, в Городецком районе Нижегородской области прошло открытие международного инклюзивного форума для социальных предпринимателей «Территория РИТМА». Там побывал и губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для участия в форуме в Нижегородскую область приехали 170 человек из разных регионов России, Кипра и Израиля.

- Такое событие помогает раскрыться каждому человеку, понять, как открыть свое дело и совершить реальный прорыв. У форума много задач – он способствует развитию занятости в регионе, созданию новых рабочих мест, открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, - заявил Глеб Никитин.

Он также отметил, что в регионе сейчас активно развивается соцпредпринимательство. В пример Глеб Никитин привел программу «Начни своё дело», которая реализуется в Выксе, и грантовый конкурс «Новые возможности», по итогам которого выдаются гранты в размере до 150 тысяч рублей.

Кстати, всего сейчас в реестре социальных предпринимателей в Нижегородской области 1500 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU