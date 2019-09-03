Нижегородское «Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ

3 Сент. 10:53 2019-09-03T10:53:49+03:00

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Вчера, 2 сентября 2019 года, нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» провел первую игру в новом сезоне КХЛ. Соперником было московское «Динамо», на льду которого и прошла встреча.

Как сообщается на сайте ХК «Торпедо», матч завершился со счетом 3:2 в пользу столичных хоккеистов. Первую шайбу забросили нижегородцы практически в самом начале игры. Но «Динамо» через несколько секунд сравняло счет, а затем играли в большинстве. В конце первого периода они забросили еще одну шайбу, и на перерыв команды разошлись при счете 1:2.

Во второй двадцатиминутке инициативой владели в основном нижегородцы. Однако сравнять счет нашим хоккеистам не удалось. Второй период завершился со счетом 1:3. Последний период был очень активным: «Торпедо» постоянно прижимало соперника к воротам и сделало много бросков, но забросить удалось лишь один раз.

Напомним, посмотреть полное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон 2019/2020 можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU