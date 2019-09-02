90 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде в конце августа

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-02T15:00:23+03:00

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За последнюю неделю лета в Нижнем Новгороде были демонтированы 90 незаконных рекламных конструкций. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА) сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, 25 из вышеуказанных конструкций были убраны владельцами в добровольном порядке, а остальные 65 демонтировали сотрудники центра. Кроме того, с 26 по 30 августа в приволжской столице были выявлены еще 104 незаконные рекламные и информационные конструкции, большинство из которых находились в Ленинском районе.

Материалы переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Теперь конструкции будут находиться на хранении в течение месяца.

Напомним, тема незаконной расклейки рекламных объявлений была затронута на встрече с Владимиром Пановым, которая прошла в Московском районе 28 августа. Градоначальник подчеркнул, что последние четыре месяца городская администрация занимается решением этой давней проблемы. В настоящее время УВД по Нижнему Новгороду взяло эту проблему под свой контроль и готовится к ее решению. Также к работе подключилась городская прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU