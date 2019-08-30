«Нас замучили рекламщики»: Нижегородцы пожаловались на незаконную расклейку рекламных объявлений

Жители Нижегородского района подняли проблему незаконной расклейки рекламных объявлений на встрече с мэром Владимиром Пановым 28 августа.

- Нас замучили рекламщики! И никому дела до этого нет. Мы обращались в администрацию, обращались в полицию. Помогите нам, пожалуйста, - взмолилась местная жительница.

Зал громко зааплодировал: «Молодец! Правильно!»

Владимир Панов ответил, что последние четыре месяца городская администрация занимается решением этой давней проблемы. По словам чиновника, в областном центре есть компания, специализирующаяся на незаконной расклейке объявлений.

- Проблема очень злая, потому что, к сожалению, долгие годы ее игнорировали. В городе появились коммерческие структуры, которые берут деньги и десятками тысяч расклеивают рекламу на заборах, остановках, фасадах домов, уродуя наш город, - отметил мэр.

Муниципалитет поставил эксперимент. Выделил двух человек, чтобы они прошли и почистили одну улицу от таких объявлений. Оказалось, наемные рабочие расклеивают их с такой скоростью, что на очистку остановок и фасадов надо выходить по четыре раза в день.

- Мы обратились в правоохранительные органы, потому что в этом вопросе надо ставить точку. Невозможно, чтобы коммерческая структура спокойно размещала в интернете объявления и говорила о готовности оказывать услуги по незаконной деятельности, - отметил Панов.

В настоящее время УВД по Нижнему Новгороду взяло эту проблему под свой контроль и готовится к ее решению. Также к работе подключилась городская прокуратура.

- Понятно, что процесс этот не быстрый. Но, безусловно, порядок в части незаконной деятельности по расклейке рекламных объявлений будет наводиться, - заверил чиновник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 1500 человек были оштрафованы и привлечены к административной ответственности за расклейку рекламных объявлений в Нижнем Новгороде с начала 2019 года.