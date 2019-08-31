2019-08-31T14:27:54+03:00
Происшествия

Четырехлетняя девочка попала под колеса легковушки в Сормовском районе

Она переходила дорогу вместе с мамой
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Маленькая девочка попала под колеса автомобиля в Сормовском районе Нижнего Новгорода вчера, 30 августа. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел около 17:30 на Союзном проспекте.

Сначала очевидцы подумали, будто водитель легковушки был пьян. Однако правоохранители эту информацию опровергли.

- Мужчина был трезв. Происшествие произошло на проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода. Девочка находилась в сопровождении матери, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что девочка получила ушиб ноги. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи врачи отпустили ее домой.

Ранее мы рассказывали про ДТП в Большемурашкинском районе, где водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения и протаранил отечественную легковушку. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель "вазовского" автомобиля погиб на месте происшествия. Еще четыре человека получили серьезные ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Двое из них сидели в иномарки, двое - в отечественной легковушки. Более того, двое из пострадавших - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярмарки вакансий пройдут в 13 районах Нижегородской области
Новый сквер открылся в деревне Березовка Богородского района
Суд обязал вывезти авиабомбы с дзержинского завода «Кристалл» после июньских взрывов
Скончался выдающийся российский ученый Глеб Абакумов
В Нижегородской области снизились цены на баранину, подсолнечное масло и сезонные овощи
ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Чертаново» 31 августа
На улице Бетанкура возобновили работу пешеходного перехода
Жители Нижнего Новгорода и Арзамаса чаще всего жалуются в соцсетях
На нижегородской телебашне включат праздничную подсветку к молодежному фестивалю «Высота»
Еще два «Поезда здоровья» будут сформированы в Нижегородской области
Автодорогу Лысково – Княгинино отремонтируют до конца октября
Работы по благоустройству сквера Грабина завершены на 98%
Игровой комплекс открыли на улице Сурикова в Нижнем Новгороде
25-летний молодой человек погиб в массовом ДТП в Кстовском районе
«Поезда здоровья» побывали уже в 30 районах Нижегородской области
Похолодание до -3 градусов надвигается на Нижегородскую область
Три модельных библиотеки появятся в Нижегородской области в этом году
Доработанную концепцию благоустройства Большой Покровской улицы планируется представить в сентябре
Тело пенсионерки обнаружено в сгоревшей квартире в Дзержинске
Лучшие врачи Нижегородской области получили награды народной медицинской премии
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двоих тяжелобольных жителей Грозного
78% многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Новое удаленное окно МФЦ для бизнеса открылось в Нижнем Новгороде
Благоустройство сквера на улице Прыгунова завершено на 99%
Жители Кудьмы попросили Владимира Панова решить вопрос с передачей 12 домов в муниципальную собственность
23 фасада домов отремонтированы в Нижнем Новгороде
В Нижегородском районе планируется отремонтировать 23 лестницы
Наталья Федичева: «Жители должны сами решать, размещать ли в своем доме кафе или магазин»