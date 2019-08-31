Четырехлетняя девочка попала под колеса легковушки в Сормовском районе

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-31T14:27:54+03:00

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Маленькая девочка попала под колеса автомобиля в Сормовском районе Нижнего Новгорода вчера, 30 августа. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел около 17:30 на Союзном проспекте.

Сначала очевидцы подумали, будто водитель легковушки был пьян. Однако правоохранители эту информацию опровергли.

- Мужчина был трезв. Происшествие произошло на проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода. Девочка находилась в сопровождении матери, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что девочка получила ушиб ноги. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи врачи отпустили ее домой.

Ранее мы рассказывали про ДТП в Большемурашкинском районе, где водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения и протаранил отечественную легковушку. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель "вазовского" автомобиля погиб на месте происшествия. Еще четыре человека получили серьезные ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Двое из них сидели в иномарки, двое - в отечественной легковушки. Более того, двое из пострадавших - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU