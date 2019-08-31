2019-08-31T10:38:44+03:00
Происшествия

Водитель иномарки устроил жуткое ДТП в Нижегородской области: один человек погиб, четверо в больнице

Среди пострадавших - двое детей [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГУ МВД по Нижегородской областиФото: ГУ МВД по Нижегородской области
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Жуткое ДТП произошло 30 августа 2019 года в Нижегородской области. Водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения и протаранил отечественную легковушку: один человек погиб и еще четверо были серьезно ранены.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, трагедия случилась на автодороге Работки - Порецкое в Большемурашкинском районе около пяти часов утра. Столкновение оказалось настолько сильным, что водитель "вазовского" автомобиля погиб на месте происшествия.

Еще четыре человека получили серьезные ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Двое из них сидели в иномарки, двое - в отечественной легковушки. Более того, двое из пострадавших - дети.

По факту дорожно-транспортного происшествия уже проводится проверка. Специалисты ГИБДД и следственного комитета устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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