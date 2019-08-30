Еще два «Поезда здоровья» будут сформированы в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-30T16:30:32+03:00

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В Нижегородской области продолжается реализация инициативы губернатора Глеба Никитина «Доступная медицина», в рамках которой по региону курсируют «Поезда здоровья». Как сообщает пресс-служба правительства, мобильные комплексы получают широкий отклик у местных жителей.

Поэтому было принято решение сформировать еще два «Поезда здоровья» и закупить 23 мобильных комплекса.

На сегодняшний день составы побывали уже в 30 районах Нижегородской области и четырех районах приволжской столицы – Ленинском, Московском, Сормовском и Канавинском. Больше всего популярностью пользуются неврологи, офтальмологи и кардиологи.

Напомним, Поезда северного направления уже завершил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском районах и Дзержинске. А в южной стороне составы объехали Арзамасский, Дивеевский, Ардатовский, Вознесенский, Выксунский, Кулебакский, Навашинский, Вачский, Сосновский, Дальнеконстантиновский, Большемурашкинский, Перевозский, Вадский, Шатковский, Первомайский и Лукояновский районы. Сейчас они работают в Починсковском.

ИСТОЧНИК KP.RU